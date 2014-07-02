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النيابة والدفاع يطالبان بالتأجيل للإطلاع على التقارير في قضية “تراخيص الحديد”

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النيابة والدفاع يطالبان بالتأجيل للإطلاع على التقارير في قضية “تراخيص الحديد” النيابة والدفاع يطالبان بالتأجيل للإطلاع على التقارير في قضية “تراخيص الحديد”

أحمد عز

بدأت ، منذ قليل ، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى في محاكمتهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”تراخيص الحديد”.

أودعت المحكمة المتهمون داخل قفص الإتهام، وارتدى عز نظارة سوداء ، ولم تستغرق الجلسة 10 دقائق، حيث تقدم عضو اللجنة الفنية بالتقرير عن القضية، وطالب ممثل النيابة وهيئة الدفاع مد أجل للاطلاع على التقارير المقدمة، وتقديم ما لديها من ملاحظات مع ضم أوراق الدعوة ، ورفعت المحكمة الجلسة بعد الاستماع إلى طلبات الدفاع والنيابة، لإصدار القرار.

يشار إلي أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، فى ديسمبر الماضى، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من “عز” و”عسل” 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

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