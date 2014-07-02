وكيل التموين بالمنوفية: بدء تطبيق السلع التموينية الجديدة ابتداءاً من اليوم

صرح عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه سيتم ابتداءاً من اليوم الأربعاء تطبيق السلع التموينية الجديدة بـ20 سلعة تموينية متنوعة ، يختار منها المواطن ما يشاء وفقا لما له من حصه فى الدعم تصل إلى 15 جنيه لكل فرد بدون حد أقصى للبطاقة .

وأوضح الجمال، أن المواطن لديه حرية الاختيار بين السلع التموينية المختلفة ، فاذا أراد ان يحصل على سلعة واحدة من السلع دون تنويع فلا يوجد أى مانع لذلك ، لافتاً إلى أن الأمر يخلق حالة من الجودة لمنتجات المصانع المختلفة حتى تتمكن من جذب المواطنين إليها لشراء سلعها، وبالتالى فان السلع التى ستكون أقل فى الجودة سيكون هناك إحجام عن شراؤها .