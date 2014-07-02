بالوتيلى بديل سواريز في ليفربول؟

أ ش أ - كشفت تقارير صحفية ايطالية ان نادى ليفربول يعتزم تقديم عرض لشراء نجم ميلان الايطالى ماريو بالوتيلى فى حالة ما اذا انتقل لاعبه الأوروجوياني لويس سواريز الى برشلونة حسبما تشير التوقعات .

فقد ذكر موقع توتو سبورت الايطالى المتخصص فى الشئون الرياضية ان بريندان رودجرز مدرب ليفربول يرى ان بالوتيلى سيكون هو البديل الامثل لسواريز الذى سيرحل عن انجلترا على الارجح فى اعقاب تصرفه الفاضح الاخير فى كأس العالم عندما قام بعض المدافع الايطالى كيلينى مما تسبب فى ايقافه لمدة اربعة اشهر.

ومما يذكر ان الانباء المتعلقة باحتمال انتقال بالوتيلى الى ليفربول تمثل مفاجأة حيث انه كان من المتوقع ان هذا اللاعب الايطالى المثير للجدل سوف ينتقل بالفعل الى انجلترا هذا الصيف ولكن الى ارسنال وليس الى آنفيلد.