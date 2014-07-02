فاروق الفيشاوي: مقالب رامز جلال سخيفة ولا أحب مثل هذا "الهزار"

كتب : محمد شريف الثلاثاء 01-07-2014 22:40

قال الفنان فاروق الفيشاوي، إنه تعرض لمقب سخيف وثقيل من قبل الفنان رامز جلال العام الماضي في برنامج "رامز عنخ آمون".

وأوضح الفيشاوي خلال استضافته ببرنامج "ليلة" المذاع على قناة "النهار"، أنه لم يكن على علم بأنه في مقلب، قائلًا: "ما بحبش النوع ده من الهزار"، مشددًا على أنه أخبر فريق البرنامج بأنه يخاف من "الوطواط" فقط، لافتا إلى أنه وافق على إذاعة حلقة البرنامج العام الماضي لأن الحلقة انتهت وتم عمل المقلب به. ونوه الفيشاوي بأنه لا يخاف وكان متماسكًا بالبرنامج، مضيفًا: "أخبرت فريق البرنامج بأنني لا أخاف".