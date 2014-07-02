رشدي أباظة في حوار إذاعي: أول علقة أخدتها في شبرا.. وعايز أقول للسادات "بحبك"

أول حب بالنسبة لي حب الله.. وأول غلطة في حياتي إني اتولدت

كتب : محمود عباس الأربعاء 02-07-2014 01:04

اعتاد الجميع أن يراه عبر شاشة السينما، نجمًا يؤدي أروع أدوار الرومانسية والشر والكوميديا أحيانًا، لم يظهر الكثير عن حياته أو هواياته وطبيعة شخصيته.

الإذاعية القديرة إيناس جوهر استطاعت أن تقتحم جزءًا من أسرار "رشدي أباظة"، وتقدمه للجماهير، عبر ميكروفون الإذاعة، في برنامجها القديم "أول مرة" والذي يكشف فيه عن أحب الأدور التي يفضل أن يقترن بها اسمه، واللحظات التي خاف فيها ذلك العاطفي الشرير.

المذيعة: "أول عمل تفضل أن يقترن اسمك بيه"؟

رشدي: طريق الأمل.

المذيعة: "أول ما يعرف به رشدي عند جمهوره"؟

رشدي: الجدعنة.

المذيعة: "أول قيمة أساسية تحبها في المرأة"؟

رشدي: الوفاء.

المذيعة: "أول صفة تلفت نظرك في الرجل"؟

رشدي: "بردو الجدعنة".

المذيعة: "أول طبق على مائدتك"؟

رشدي: كوباية مية.

المذيعة: "أول رحلة في حياتك كانت فين وليه"؟

رشدي: كانت رحلة صيد في الفيوم، لإني بحبه.

المذيعة: "أول مرة شعرت بالخوف"؟

رشدي: "مرة كنت في القرافة وأنا قاعد لوحدي الساعة 2 بالليل، خفت، كنت رحت أزور ناس صحابي وما لقيتهومش، وكنت ماشي لوحدي فخفت.

المذيعة: "أول شيء ممكن تستغنى عنه"؟

رشدي: قميصي.

المذيعة: "أول حب بالنسبة لك"؟

رشدي: حب الله.

المذيعة: "أول مرة قمت بتمثيل فيلم واتعرض أمام الجمهور، كان إيه إحساسك وإيه الإحساس اللي انعكس عند الناس"؟

رشدي: "أول فيلم كان المليونيرة الصغيرة، وحتى أياميها كنت رياضي كبير، إنما مع هذا كنت باترعش من دماغي لحد رجلي".

المذيعة: "أول نقد لاذع اتوجه إليه"؟

رشدي: "ده كان زمان أوي، واحد اسمه سامي في روز اليوسف شتمني وزعلت أوي، هو اللي كان طلع عليا مفتول العضلات، فحسيت كأنه بيتّريق عليا".

المذيعة: "أول عمل تقوم به في الصباح"؟

رشدي: "إني أتمرن".

أول كتاب قريته كان "البؤساء".. وأول هدية اتقدمت لي كانت "بندقية"

المذيعة: "أول بلد تتجه إليه عشان تقضي إجازتك"؟

رشدي: باريس.

المذيعة: "أول مكالمة تليفونية يومية لمين"؟

رشدي: للست والدتي.

المذيعة: "أول غلطة في حياتك"؟

رشدي: إني اتولدت.

المذيعة: "أول صوت غنائي يدخل قلبك"؟

رشدي: عبدالحليم حافظ.

المذيعة: "أول جواب أسعدك"؟

رشدي: أول جواب من معجب.

المذيعة: "أول نجم أو نجمة تحرص على دخول أفلامهم"؟

رشدي: أجانب بكل أسف.

المذيعة: "أول كلمة غزل تجاوبت معاها؟ ومن مين"؟

رشدي: "بحبك، من حبيبتي".

المذيعة: "أول إنتاجك"؟

رشدي: عاشور قلب الأسد.

المذيعة: أولى بطلاتك؟

رشدي: "تحية كاريوكا".

المذيعة: "أول إحساس يجيلك وإنت شايف شحات في الشارع"؟

رشدي: أوقف العربية وأديله اللي فيه القسمة.

المذيعة: "أول مفهوم للصداقة"؟

رشدي: بردو الوفاء.

المذيعة: "أول شخصية عالمية مرموقة تتمنى أن تلتقي بيها"؟

رشدي: طبعا أنور السادات.

المذيعة: "لو قابلته أول حاجة تقولها له إيه"؟

رشدي: "بحبك".

المذيعة: "أول ما يغريك بالسفر"؟

رشدي: "الراحة".

المذيعة: "أول لون تنتقيه في ملابسك"؟

رشدي: الأبيض والأسود.

المذيعة: أول الطيور التي تفضل سماع صوتها.

رشدي: الكروان.

المذيعة: "أول الحيوانات التي تستمتع بمشاهدتها"؟

رشدي: الأسد.

المذيعة: "تفتكر أول كتاب قريته كان إيه ولمين"؟

رشدي: البؤساء لفيكتور هوجو.

المذيعة: "أول علقة أخذتها"؟

رشدي: أول علقة كانت في شبرا، وكانت من ابن جزار، وضربني علقة سودا.

المذيعة: "أول كذبة"؟

رشدي: ده مقدرش أفتكرها، كذبت كتير في حياتي.

المذيعة: "أول حاجة ضاعت منك"؟

رشدي: سلسلة مفاتيح.

المذيعة: "أول كلمة تقولها لو فقدت شيء عزيز عليك"؟

رشدي: أقول اللي يروحه يجيب غيره.

المذيعة: "أول اختراع عصري يقنعك"؟

رشدي: التليفون.

المذيعة: "أول مخرج تحرص على مشاهدة أفلامه"؟

رشدي: فرانك كابرا.

المذيعة: "أول شخصية عالمية تتنكر في زيها"؟

رشدي: رومل.

المذيعة: "أول هدية اتقدمت لك"؟

رشدي: بندقية.

المذيعة: "أول أجر حصلت عليه من أعمالك"؟

رشدي: 150 جنيه.

المذيعة: "أول مهنة تصورت نفسك فيها وإنت صغير"؟

رشدي: ضابط طيار.

المذيعة: "أول ما تقابل شكري سرحان تقول له إيه"؟

رشدي: يا حبيبي.

المذيعة: "أول ما يبكيك"؟

رشدي: حزن الناس.

المذيعة: "أول ما يسعدك"؟

رشدي: فرح الناس.

المذيعة: "أول ذكرياتك الحلوة"؟

رشدي: حبي الأول.