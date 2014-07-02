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بداية مفاوضات برشلونة وليفربول بشأن سواريز

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بداية مفاوضات برشلونة وليفربول بشأن سواريز بداية مفاوضات برشلونة وليفربول بشأن سواريز

إفي - يبدأ ممثلون عن نادي برشلونة الإسباني اليوم في العاصمة البريطانية لندن مفاوضاتهم مع مسئولي نادي ليفربول الإنجليزي حول ضم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، وفقا لما تناقلته الصحف البريطانية.

وتزايدت التوقعات برحيل سواريز عن "الريدز" بعد توقيع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبات بحقه الأسبوع الماضي، على خلفية عضه لمدافع منتخب إيطاليا جورجيو كيليني في الكتف خلال مباراة منتخبي البلدين في دور المجموعات من مونديال 2014 في البرازيل.

وتمت معاقبة سواريز بالإيقاف لتسع مباريات ودية مع منتخب أوروجواي، فضلا عن منعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة أربعة أشهر.

وأكدت الصحف البريطانية أن وفدا من النادي الإسباني سيسافر اليوم إلى لندن للاجتماع بمسئولي ليفربول وإبلاغهم باهتمام برشلونة بضم مهاجم أوروجواي.

فمن جانبها، ذكرت صحيفة (تايمز) أن هذه هي المرة الأولى التي يجلس فيها الناديان للتفاوض بشأن مستقبل سواريز (27 عاما)، وقد جاءت بناء على طلب من النادي الإسباني.

وسيمثل "الريدز" المدير التنفيذي إيان آير خلال المفاوضات، بينما يمثل البرسا راؤول سانليهي مدير قطاع الكرة والمسئول عن الصفقات في النادي الكتالوني.

كما تكهنت الصحف بأن البرسا سيكون مستعدا لدفع 72 مليون يورو لليفربول مقابل الحصول على خدمات سواريز، إلا أن النادي الإنجليزي يقدر قيمة اللاعب بـ96 مليون يورو على الأقل، خاصة بعد أن دفع ريال مدريد 102 مليون يورو لضم الجناح الويلزي جاريث بيل الصيف الماضي.

وتشير الأمور إلى وجود مزيد من المفاوضات بعد اللقاء المبدئي.

جدير بالذكر أن عقوبة الفيفا ستؤثر على أداء سواريز مع ليفربول خلال الاشهر الأولى من الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي والذي ينتظر أن ينطلق في النصف الثاني من أغسطس المقبل.

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