بالصور.. المتحدث العسكري يحذف بيان لندوة تثقيفية جمعت وزير الدفاع بالداخلية

حذفت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، العميد محمد سمير، بيان حول ندوة تثقيفية التي حملت عنوان “الشعب المصري معًا نجني الثمار”، جمعت وزير الداخلية محمد إبراهيم بوزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، بعد دقائق من نشر البيان بالصور المرفقة للندوة.

> شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وزيرًا الدفاع والإنتاج الحربى، وقائع الندوة التثقيفية الثانية عشر بعنوان “الشعب المصري معاً نجني الثمار” التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بحضور اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية وذلك إحتفالاً بنجاح القوات المسلحة والشرطة المدنية فى تأمين الإستحقاق الثاني من خارطة المستقبل وإجراء الإنتخابات الرئاسية فى مشهد حضاري، أثبت الشعب المصري العظيم خلاله للعالم أنه قادر على أن يختار بإرادته الحرة من يحكمه دون وصاية من أحد وتقديم مشهدًا إنسانيًا فريدًا إمتزجت فيه مشاعر الفرحة والأمل بنزول ملايين الأسر المصرية لرسم ملامح المستقبل .

بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي بعنوان ” ملحمة أداء ” تناول الجهود التى قام بها رجال القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية بدءاً من ثورة 25 يناير حتى 30 يونيو والإنحياز لإرادة الشعب لتنفيذ خارطة المستقبل وصولاً لإجراء الإنتخابات الرئاسية ونجاح رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى تأمين العملية الإنتخابية وحماية إرادة الشعب بكل تجرد ونزاهة، كما أبرز الفيلم الجوانب الإنسانية التى قام بها رجال القوات المسلحة والشرطة وحسن معاملة المواطنين ومساعدة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة في الوصول الى أماكن اللجان للإدلاء بأصواتهم وتسهيل عمل مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعتمدة لمراقبة الإنتخابات الرئاسية .

وألقى الأستاذ الدكتور سامى عبدالعزيز أستاذ الإعلام محاضرة بعنوان “الإعلام والرأي العام” تحدث فيها عن دور الإعلام وتأثيره على الرأي العام وحشد وسائل الإعلام للمواطنين للإدلاء بأصواتهم دون توجيه أو إنحياز ونقل صورة حية وموضوعية للعملية الإنتخابية بكل حيادية ونزاهة .

وألقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية كلمة وجه خلالها الشكر لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والشرطة وأكد على عمق العلاقات بين الجيش والشرطة اللذين يمثلان جناحي الأمن لمصر وشعبها العظيم وأكد على ضرورة الإنتباه إلى كافة التحديات التى تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره .

> كما أكد على الدور الوطني الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة على مدار التاريخ لتأمين الجبهتين الخارجية والداخلية وإشتراكهما سوياً فى الحفاظ على أمن وسلامة البلاد وأنهما الصمام الحقيقي للحفاظ على مصر وشعبها العظيم .

> وألقى القائد العام كلمة رحب فيها بالحضور الكريم ووجه التحية والتقدير لكل من ساهم فى إنجاح الإنتخابات الرئاسية والتى رسمت صورة مبهرة للعالم أجمع وأظهرت الوجه الحضاري والمشرف للشعب المصري العظيم الذي أكد على أنه جدير بإحترام وتقدير الجميع ، وأشاد بالجهود التى قام بها رجال الشرطة المدنية والقوات المسلحة الذين لم يدخروا جهداً فى تأمين المواطنين وبث الشعور بالأمن والأمان للشعب الذى طالما وقف خلف جيشه وشرطته الذين وعدوا فأوفوا فكانوا كعادتهم عند حسن ظن شعبهم بهم حيث إصطف الشعب المصرى خلف رجاله من الجيش والشرطة فى ملحمة وطنية تحت مظلة القضاء الشامخ نقل صورتها الإعلام المصرى الحر بكل موضوعية وأمانة ، ظهر خلالها الرجال والنساء والشيوخ والشباب وهم يدلون بأصواتهم وسط أجواء من الفرحة يملؤها الأمل باختيار رئيسهم وبناء مستقبل أفضل للمصريين وأبنائهم ، والذين أثبتوا للعالم أن مصر مهما واجهت من تحديات وصعوبات ستظل كتلة صلبة لا تنكسر أو تتجزأ بل تزيدها المصاعب قوةً وإصراراً على المضى قدماً نحو المستقبل .

وأكد القائد العام أن التاريخ سيسجل بحروف من نور ما قام بها رجال الشرطة والقوات المسلحة فى حماية حق الشعب المصرى العظيم فى التعبير عن رأيه بحرية وأمان ، فخرج المصريون بالملايين بلا خوف أو تردد لتلبية نداء الوطن وإختيار قائداً لمصر ليقود سفينة الوطن إلى بر الأمان .

وفى نهاية الندوة قام القائد العام ووزير الداخلية بتكريم عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية تقديراً لأدائهم فى تأمين الإنتخابات الرئاسية بكل شجاعة وإخلاص إيماناً بواجبهم تجاه الوطن وشعبه العظيم .

حضر الندوة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة .