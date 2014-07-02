مصادر: وزير المالية يجري تغييرات هيكلية بين قيادات الوزارة خلال أسبوعين

كشفت مصادر مطلعة عن إجراء وزير المالية هاني قدري، مباحثات مع عدد من مسؤولي الوزارة، لعمل تعديل هيكلي للهيئات والمصالح التابعة للوزارة، والتي تأتي على رأسها مصلحة الضرائب برئاسة الدكتور مصطفى عبد القادر، ومصلحة الجمارك برئاسة محمد الطحاوي.

وأشارت المصادر أن الحركة من المنتظر صدورها خلال أسبوعين وذلك بعد استقرار الوزير على الاسماء المرشحه

وذكرت المصادر لوكالة “ONA”، إن التغييرات الهيكلية التي يجريها وزير المالية في الوقت الحالي تأتي ضمن الاستعداد لتطبيق التشريعات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية، وعلى رأسها التعديلات الضريبية، وتجنباً لبعض الإخفاقات التي شهدتها الجمارك من تهريب سلع من وإلى البلاد، كما ستضمن اسناد مهمة تطبيق الحد الأقصى للأجوار لقيادات جديدة فى الوزارة .