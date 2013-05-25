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مدير أمن البحر الأحمر يكرم عدد من ضباط وأفراد الشرطة المميزين

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مدير أمن البحر الأحمر يكرم عدد من ضباط وأفراد الشرطة المميزين مدير أمن البحر الأحمر يكرم عدد من ضباط وأفراد الشرطة المميزين

أقامت مديرية أمن البحر الأحمر، مساء أمس الجمعة حفلاً بنادى ضباط الشرطة بمدينة الغردقة، لتكريم عدد من الضباط وأفراد الشرطة المتميزين فى عملهم.

حضر لقاء التكريم اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر نائباً عن وزير الداخلية، والعميد منتصر عويصة مفتش الأمن العام بالمديرية والعميد جرير مصطفى مدير مباحث المديرية والعقيد أحمد الصادق رئيس المباحث ولفيف من قيادات وضباط الشرطة.

وكان الضباط المتكرمون هم العقيد عبد العظيم مصطفى شلبى وكل من الرائد عمرو سعيد محمد وعلى سمير محمد وعماد عبد السلام محمد ومحمد نبيل أحمد، وكل من النقباء عمر محمد عمر وكريم محمود الضبع وأحمد احمد الطريفى ومحمد وفيق مصطفى ومحمد بسطويسى محمد ومحمد على محمد ومحمد أحمد الطريفى، وكل من الملازم أول محمد نشأت عبد الحكيم وطارق حسين أحمد والموظفة/ رحيل زمزى رزق الله ورشيدى محمد إبراهيم، وكل من أمناء الشرطة خالد عبد الرحيم القناوى، والرقباء محمد عطية عبد اللطيف وعلى حسن على وحمدى إبراهيم محمد والمجندين حمودة قاسم محمد رجب ملاحظ عبد الوهاب

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مصر 365