أبو بكر البغدادي يدعو المسلمين للهجرة إلي “دولة الخلافة”

دعا أبوبكر البغدادي، الذي عينته الدولة الإسلامية في العراق والشام بمنصب “الخليفة،” المسلمين في كل ربوع العالم إلى رفع رؤوسهم، مؤكدًا على أن الوقت قد حان للوقوف بوجه ما قال إنهم “الحكام الطغاة،” موجه دعوة للمسلمين بالهجرة إلى ما وصفها بـ”دولة الخلافة،” على حد تعبيره.

وقال البغدادي في أول كلمة له بعد تنصيب داعش له والتي نشرت على مواقع تعنى بنشر بيانات وأخبار داعش على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “أيها المسلمون في كل مكان أبشروا، وأمنوا خيرًا وارفعوا رؤوسكم عاليًا فإن لكم اليوم بفضل الله دولة وخلافة تعيد كرامتكم وعزتكم وتسترجع حقوقكم وسيادتكم دولة تآخى فيها الأعجمي والعربي والأبيض والأسود والشرقي والغربي خلافة جمعت القوقازي والهندي والصيني والشامي والعراقي واليمني والمصري والمغربي والأمريكي والفرنسي والألماني والأسترالي ألف الله بين قلوبهم وأصبحوا بفضل الله إخوانا متحابين فيه واقفين في خندق واحد يدافع بعضهم عن بعض ويحمي بعضهم بعضا.”

وتابع قائلا: “هلموا إلى دولتكم أيها المسلمون نعم دولتكم هلموا فليست سوريا للسوريين وليس العراق للعراقيين إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين الدولة دولة المسلمين.