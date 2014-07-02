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تحرير 35 محضر مخالفة تموينية في حملة أمنية بالمنيا

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تحرير 35 محضر مخالفة تموينية في حملة أمنية بالمنيا تحرير 35 محضر مخالفة تموينية في حملة أمنية بالمنيا

أرشيفية

تمكنت حملة مشتركة من مباحث والرقابة التموينية بالمنيا ، اليوم ، من ضبط 35 قضية تموينية.

تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، إخطار من رئيس مباحث التموين، بضبط 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادات صحية، وقضيتين إدارة منشأة بدون ترخيص، و3 قضايا عرض لحوم غير صالحة، وقضيتين عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، و4 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للموالصفات، وقضية عرض سلع غذائية منتهية الصلاحية، وقضية تصرف فى حصة اسطوانات، وقضية تجميع دقيق بلدي مدعم.

تم تحرير المحضر اللإزم عن الواقعة ،وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات ، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات مع المتهمين.

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أونا

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