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التموين : شراء 240 ألف طن قمح روماني وروسي لانتاج الخبز المدعم

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التموين : شراء 240 ألف طن قمح روماني وروسي لانتاج الخبز المدعم التموين : شراء 240 ألف طن قمح روماني وروسي لانتاج الخبز المدعم

تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية من خلال المناقصة العالمية التي عقدت اليوم علي شراء 240 ألف طن قمح روماني وروسي لإنتاج الخبز المدعم علي أن يتم التوريد بداية من يوم 11 من شهر أغسطس المقبل ولمدة 10 أيام .

وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المناقصة التي عقدت هي الاولي في موازنة العام المالي الجديد 2014 – 2015 وأن الكميات التي تم التعاقد عليها تتضمن 180ألف طن قمح روماني و60 ألف طن قمح روسي بمتوسط سعر 262دولار و81 سنت لكل طن .

وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في حدود الامان وأنه يكفي لمدة 6 شهور مشيرا الي أنه يتم إستيراد الاقماح عن طريق البورصات العالمية ويتم إرساء المناقصة علي العروض الأكثر جودة والأقل سعرا و أن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد الإ بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ.

 

أ ش أ

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