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رئيس شركة المياه بالغردقة : لدينا عجز50% في الاحتياجات و15% بسبب انقطاع الكهرباء

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رئيس شركة المياه بالغردقة : لدينا عجز50% في الاحتياجات و15% بسبب انقطاع الكهرباء رئيس شركة المياه بالغردقة : لدينا عجز50% في الاحتياجات و15% بسبب انقطاع الكهرباء

واكد مسؤولو شركة مياه الشرب بالغردقة ان الاحتياجات الفعلية للاستهلاك للغردقة  تصل الي 102 الف مترمكعب يوميا وتسبب هذا العجز في مياه الشرب الي ظهور سوق سوداء لبيع المياه للاهالي والقري السياحية حيث تراوح سعر المترالمكعب للمياه  مابين 30 الي 45 جنيها خلال الايام الحالية بالغردقة حيث يتم بيع المياه من خلال سيارات فنطاس تابعة لعدد من التجار الذين يسيطرون علي تجارة مياه الشرب وتقوم شركة المياه بتوزيع المياه علي المصالح الحكومية وعدد من المناطق التي ليس بها خطوط مياه من خلال سيارات نقل المياه التابعة للشركة  ولا توجد اي محطات تحلية لمياه البحر تابعة للشركة بالغردقة.

 واعترف المهندس ناجح محمد احمد رئيس مجلس ادارة الشركة ان نسبة العجز في الاحتياجات وصلت الي 50%  حيث تحصل الغردقة علي نصف احتياجاتها من المياه بالاضافة الي وجود عجز 15 % بسبب انخفاض الجهد وانقطاع التيار الكهربائي بمحطة مياه الكريمات  التي تغذي الغردقة بمياه الشرب مما ادي الي التسبب في وقف عمليات الضخ لعدم قدرة التيار الكهربائي علي تشغيل ماكينات المحطة.

واضاف ناجح ان الاحتياطي الاستراتيجي لمياه الشرب  المكدسة  بعدد من الخزانات لا يكفي الا لمدة 48 ساعة فقط وكشف ناجح انمحطة اليسر للتحلية بالغردقة خرجت من الخدمة  منذ اشهر والتي كانت تنتج 3 الاف متر يوميا  حيث تم تفكيك المحطة وهدم الخزان القديم وتسليم الموقع لهيئة مياه الشرب للبدء في انشاء محطة تحلية جديدة بطاقة 80 الف متر مكعب يوميا.

وطالب عدد من اهالي الغردقة بتدخل رئيس الوزراءالمهندس ابراهيم محلب  شخصيا للاسراع في تنفيذ توسعة خط مياه قنا سفاجا المتوقف منذ 3 سنوات بسبب نقص الاعتمادات حيث تم الانتهاء من 30 كيلو متر من  160كيلو متر والتنسيق بين وزارتي الاسكان والكهرباء لوقف قطع التيار الكهربائي لمحطة الكريمات التي تغذي الغردقة بمياه الشرب وسرعة الانتهاء من محطة التحلية الجديدة قبل الصيف المقبل.

واكد محمد شحاته عضو مجلس محلي الغردقة السابق ان كمية المياه التي تصل للغردقة بما فيها الاحياء السكنية والفنادق والقري السياحية لا يتجاوز 55 الف متر يوميا وعدد السكان يصل نصف مليون نسمة  وهذه نصف احتياجات السكان من الاستهلاك ويتم توزيع المياه بنظام التناوب  فهناك مناطق تصلها المياه مرتين اسبوعيا او مرة اسبوعيا او مرة كل عشرة ايام  وتم تقليل ساعات الضخ ومناطق لا توجد بها مياه ويعتمد سكانها علي شراء المياه من تجار المياه السيارات  والتي تسيطر مافيا تجارة المياه عليه.

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