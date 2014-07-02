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هل سيشارك Pierce Brosnan في The Expendables 4؟

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هل سيشارك Pierce Brosnan في The Expendables 4؟ هل سيشارك Pierce Brosnan في The Expendables 4؟

الأربعاء 02-07-2014 12:55

في انتظار إطلاق الجزء الثالث من سلسلة أفلام The Expendables في الصالات العالمية في 15 أغسطس المقبل، كشفت شركة Lionsgate أن جزءاً رابعاً من الفيلم سيتم اطلاقه العام المقبل حيث تأكد مشاركة Sylvester Stallone في البطولة مع ذكر إسم الممثل Pierce Brosnan كضيف محتمل فيه. في المقابل، وفي إحدى المقابلات التي أجريت مع Brosnan خلال ترويجه فيلمه الجديد A Long Way Down ، أكد هذا الأخير اهتمامه بالمشاركة في الجزء الرابع من السلسلة كاشفاً أن شرطه الوحيد هو سيناريو جيّد. يذكر أن Pierce Brosnan هو خامس ممثل أدّى دور جايمس بوند على الشاشة الكبيرة في أربعة أفلام هي GoldenEye عام 1995 و Tomorrow Never Dies عام 1997 و The World Is Not Enough عام 1999 و Die Another Day عام 2002.

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