شاكيرا ستختتم المونديال.. وحزينة لخروج اسبانيا

ستشارك النجمة الكولومبية Shakira في إحياء الحفل الختامي لكأس العالم 2014 في البرازيل.

وقد وقع الاختيار على النجمة اللبنانية الأصل، للغناء في الحفل الختامي لكأس العالم 2014 في البرازيل، خاصة وأنّ الألبوم الغنائي الذي خُصِّص للمونديال تضّمن أغنية بعنوان " Dare La La La ".

Shakira، التي أصيبت بخيبة أمل بعد الخروج المبكر للمنتخب الإسباني الذي يلعب حبيبها Gerard Pique في صفوفه، ما زلت تعول على منتخب بلدها كولومبيا، الذي سيواجه البرازيل في الدور ربع النهائي.

الجدير بالذكر أنّها لن تكون المرة الأولى التي تختتم فيها Shakira بطولة كأس العالم، فهي كانت قد أحيت حفلَي اختتام الدورتين السابقتين اللتين أقيمتا في ألمانيا وجنوب أفريقيا.

الصور: