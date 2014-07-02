أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شاكيرا ستختتم المونديال.. وحزينة لخروج اسبانيا

Google+ Print
شاكيرا ستختتم المونديال.. وحزينة لخروج اسبانيا شاكيرا ستختتم المونديال.. وحزينة لخروج اسبانيا

الأربعاء 02-07-2014 12:39

ستشارك النجمة الكولومبية Shakira في إحياء الحفل الختامي لكأس العالم 2014 في البرازيل.
وقد وقع الاختيار على النجمة اللبنانية الأصل، للغناء في الحفل الختامي لكأس العالم 2014 في البرازيل، خاصة وأنّ الألبوم الغنائي الذي خُصِّص للمونديال تضّمن أغنية بعنوان " Dare La La La ".
Shakira، التي أصيبت بخيبة أمل بعد الخروج المبكر للمنتخب الإسباني الذي يلعب حبيبها Gerard Pique في صفوفه، ما زلت تعول على منتخب بلدها كولومبيا، الذي سيواجه البرازيل في الدور ربع النهائي.
الجدير بالذكر أنّها لن تكون المرة الأولى التي تختتم فيها Shakira بطولة كأس العالم، فهي كانت قد أحيت حفلَي اختتام الدورتين السابقتين اللتين أقيمتا في ألمانيا وجنوب أفريقيا.
الصور:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي