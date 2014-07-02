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العارضة بيانكا غاسكوين تعلن خطوبتها

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العارضة بيانكا غاسكوين تعلن خطوبتها العارضة بيانكا غاسكوين تعلن خطوبتها

الأربعاء 02-07-2014 14:25

أعلنت عارضة الأزياء الشهيرة Bianca Gascoigne خطوبتها من حبيبها رجل الأعمال Brett Marshall.
وقد صرحت العارضة، البالغة من العمر 27 عاماً، أنّ حبيبها، ذو الـ31 عاماً، طلب يدها خلال عطلة الشهر الماضي في مدينة ايبيزا الإيطالية.
وفي لقاء خاص مع مجلة "OK!" قالت Bianca، التي بدت في قمة السعادة، أنها تريد من زوج والدتها Paul Gascoigne أن يسلّمها لزوجها في مراسم الزفاف، وقد طلبت إذنه للزواج ووافق وعبّر عن سعادته من أجلهما .
يذكر أنّ Brett Marshall اختار ايبيزا لطلب يد Bianca Gascoigne لأنه المكان الذي وقع فيه بغرامها.

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سيدتي