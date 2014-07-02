أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

صباح الجزائري: الجراحة سبّبت بحّة صوتي في "باب الحارة"

Google+ Print
صباح الجزائري: الجراحة سبّبت بحّة صوتي في "باب الحارة" صباح الجزائري: الجراحة سبّبت بحّة صوتي في "باب الحارة"

الأربعاء 02-07-2014 15:23

وأصبح صوت "أم عصام" أو صباح الجزائري هو حديث متابعي "باب الحارة" بجزئه الجديد، حيث أثار صوتها "المبحوح" استغراب واستهجان متابعي العمل الذي تعرّض منذ الحلقة الأولى له لانتقادات واسعة.
فيما أوضحت الجزائري، أنّها أجرت مؤخّراً عمل جراحي لأوتارها الصّوتيّة بسبب وجود لحميّة زائدة، ما أدّى لتغيّر صوتها، وعدم قدرتها على الحديث إلّا بصوت منخفض.
وأشارت "أم عصام" إلى أنّها بدأت تتماثل للشفاء، وبدأ صوتها للعودة على ما كان عليه في السّابق.
وعبر "فيسبوك" عبّر عدد من متابعي مسلسل "باب الحارة" عن استغرابهم من تغيّر صوت "أم عصام" بهذا الشّكل معتبرين أيضاً أنّ انخفاض صوتها أفقدها قوّة شخصيّتها التي كانت تتمتّع بها في الأجزاء السّابقة، وقالت إحدى المتابعات "كل ما إسمعا عم حس حالي عم إحضر مسلسل مدبلج"، فيما قال آخر، "ليش صوتك مبحوح هيك يا أم عصام..سلامات".
فيما قام متابعون آخرون بنشر صور ساخرة، يَظهر فيها استغراب "أبو عصام" من صوت زوجته "أم عصام"، وفي الصّوة تقول له باكية "أبو عصام وين كنت"، فيردّ عليها ويقول "ليش هيك صوتك يا سعاد"!.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي