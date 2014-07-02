صباح الجزائري: الجراحة سبّبت بحّة صوتي في "باب الحارة"

وأصبح صوت "أم عصام" أو صباح الجزائري هو حديث متابعي "باب الحارة" بجزئه الجديد، حيث أثار صوتها "المبحوح" استغراب واستهجان متابعي العمل الذي تعرّض منذ الحلقة الأولى له لانتقادات واسعة.

فيما أوضحت الجزائري، أنّها أجرت مؤخّراً عمل جراحي لأوتارها الصّوتيّة بسبب وجود لحميّة زائدة، ما أدّى لتغيّر صوتها، وعدم قدرتها على الحديث إلّا بصوت منخفض.

وأشارت "أم عصام" إلى أنّها بدأت تتماثل للشفاء، وبدأ صوتها للعودة على ما كان عليه في السّابق.

وعبر "فيسبوك" عبّر عدد من متابعي مسلسل "باب الحارة" عن استغرابهم من تغيّر صوت "أم عصام" بهذا الشّكل معتبرين أيضاً أنّ انخفاض صوتها أفقدها قوّة شخصيّتها التي كانت تتمتّع بها في الأجزاء السّابقة، وقالت إحدى المتابعات "كل ما إسمعا عم حس حالي عم إحضر مسلسل مدبلج"، فيما قال آخر، "ليش صوتك مبحوح هيك يا أم عصام..سلامات".

فيما قام متابعون آخرون بنشر صور ساخرة، يَظهر فيها استغراب "أبو عصام" من صوت زوجته "أم عصام"، وفي الصّوة تقول له باكية "أبو عصام وين كنت"، فيردّ عليها ويقول "ليش هيك صوتك يا سعاد"!.