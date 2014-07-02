دوللي شاهين: هيفا وهبي ليست الأعلى أجراً في رمضان

دوللي شاهين مغنّية وممثلة لبنانية أثبتت نفسها في مصر، وكانت محظوظة بأنّ فيلمها السينمائي الأوّل «ويجا» جاء مع المخرج خالد يوسف وإنتاج شركة أستاذه يوسف شاهين الذي أثنى على أدائها بكلمات خاصة، وها هي تتصدّى رغم إنكارها ذلك لسيرة حياة الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم بمسلسلها الجديد "المرافعة" مع باسم ياخور وفاروق الفيشاوي. "سيدتي" التقتها في عمّان في حوار خاص:

حقّقت نجاحاً مميّزاً في فيلم «ويجا». فلماذا لم تلتقي فنياً بفيلم آخر مع المخرج خالد يوسف؟

طلبني للمشاركة بفيلمه «خيانة مشروعة»، لكن ظروفي الخاصة حالت دون تواجدي فيه.

عرض عليك دور بطولة رئيسي؟

بالطبع، هل يعقل أن يعرض عليّ دور كومبارس؟

دور من عرض عليك، دور مي عز الدين أم سمية الخشاب؟ ومن منهما جاءت بديلة لك؟

لن أجيبك، أنا قرأت نصه، وأعجبني جداً، ولم أعتذر عنه صراحةً لكني كنت مضطرّة للسفر إلى لبنان جرّاء وفاة والدي رحمه الله.

أرفض كلمة بديلة قمر

في فيلم «خيانة مشروعة» حلّت مي عز الدين أو سمية الخشاب بديلة لك، لكنك حللت بدورك بديلة للفنانة قمر في مسلسلك الجديد «المرافعة» الذي تؤدّين فيه دور فنانة تقتل ذبحاً بظروف غامضة. فكيف قبلت أن تكوني بديلة لها وهي ليست ممثلة بوزن مي أو سمية؟

أنا أرفض قبول كلمة ومعنى بديلة التي اخترعتها الصحافة لإهانة الفنان.

يقال ذلك إن اعتذر المرشّح الأول وجاء مرشح آخر بعده، فيقال عنه بديل الأول.

لم أكمل إجابتي حول هذا السؤال، أي منتج ومخرج في العالم عندما يباشر عملاً درامياً يقوم بوضع اسم 50 فناناً وفنانة أمامه، وهو حرّ أن يضع مليون اسم إن أراد.

لا يوجد مخرج أو منتج يضع 50 اسماً، ربما يضع 5 مرشّحين سواء لدور البطولة في فيلم أو مسلسل؟

من رشح لبطولة فيلم «المصير» قبل ليلى علوي؟ الفنانة يسرا، فهل قيل إن ليلى علوي أتت بديلة ليسرا؟

لا يوجد شيء اسمه بديل أو بديلة بالعرف الفني، يوجد شيء آخر اسمه مرشح أول ومرشح ثان ومرشح ثالث. وعندما وقّعت عقد مسلسل «المرافعة» مع الشركة المنتجة لم أعرف أصلاً أو أسمع بترشيح ممثلة أخرى غيري، فإن قالت الفنانة قمر ذلك أرجو منك طرح السؤال عليها، فأنا لست مسؤولة عمّا يصرّح به غيري.

لماذا أشعر بأن كلمة بديلة استفزّتك وأثارت حساسية ما لديك؟

أي فنانة حين تقولين لها جئت بديلة، لن تجيبك بنعم، وعادي. اسمحي لي أن أؤكّد لك أنّ كلمة بديلة إهانة غير مقبولة، ويجب الاستعاضة عنها بكلمة ترشيحات، وقسمة ونصيب ككل شيء في هذه الحياة.

عندما أوقّع عقد عمل فني أعجبني لا أسأل الجهة المنتجة إذا ما رشّحت أحداً قبلي، فهذا أمر لا يهمّني، لإيماني بأن كل إنسان يأخذ نصيبه ولو بعد 20 سنة.

الصحافة كتبت في هذا الموضوع بعد أن خرجت الفنانة قمر وصرّحت بأن الدور عرض عليها وبأني سرقته منها، ولم يقل أو ينشر أني حللت بديلة عنها، ونقطة على السطر.

علاقة الدور ومقتل سوزان تميم

تؤدّين في «المرافعة» دور فنانة تقتل ذبحاً على يد رجل أعمال، هل هذا صحيح؟

ومن قال إنها ستقتل على يد أو بأمر رجل أعمال؟ الصحافة دائماً تحب استباق الأحداث.

القصة والشواهد تؤكّدان أن القائمين على العمل استلهموا نصه من حادثة مقتل الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم رغم إنكاركم جميعاً ذلك بهدف تشويق المشاهدين أكثر ودفعهم إلى متابعته للتأكّد بأنفسهم من مدى مقاربة أحداثه من وقائع حادثتها الحاضرة في الذاكرة لليوم؟

للأسف الشديد هذا هو الواقع، الأحداث الأليمة المؤسفة التي تقع فجأة تصبح ملهمة للمؤلّفين الدراميين، وشئنا أم أبينا وبأسف أقول إن طريقة مقتل الفنانة الراحلة سوزان تميم ملهمة لأي سيناريست عربي. والخيط الدرامي الوحيد ربما المستلهم من حادثة مقتل الراحلة سوزان تميم هو أن بطلة «المرافعة» فنانة تتعرّف على رجل أعمال ويتم ذبحها في النهاية ويجري البحث عن القاتل المجهول. وباقي أحداث المسلسل تدور حول ثورة 25 يناير في مصر وأحداث عام 2010 وتطوّراتها المتصاعدة لزمننا الحالي وإبراز كل المتغيّرات في المجتمع المصري، هذا الخيط الدرامي المشابه جعل البعض يظنّ أننا نصوّر قصة حياة سوزان تميم وهذا ظن خاطئ غير صحيح.

مشهد مقتلك صعب جداً، فكم استغرق منك إعداده وتصويره؟

لم يكن سهلاً عليّ أداء هذا المشهد الصعب نفسياً، وصوّرته على مراحل عديدة، وتدرّجنا للوصول إلى مشهد الذبح القاسي بصرياً. ولم يتعبني نفسياً أداؤه بقدر ما أتعبتني المشاهد التحضيرية له، ولاسيما مشاهد تعنيف لفظية وجسدية تعرّضت لها الضحيّة من القاتل قبل أن يذبحها متستّراً بالظلام حيث لم تستطع رؤيته، ومازالت علامات ضرب من أدّى دور القاتل على جسدي لليوم.

هيفاء ليست الأعلى أجراً

من الآن وضعت الصحافة العربية المغنيات الممثلات في دائرة المنافسة في موسم رمضان الدرامي، حيث تصدّى عدد كبير منكنّ للتمثيل هذا العام ولاسيما أنت ونيكول سابا وسيرين عبدالنور وهيفاء وهبي وميريام فارس وأطلقت تساؤلاً مثيراً حول من منكنّ ستحقّق النسبة الأعلى مشاهدة عربياً لمسلسلها، فما هو رأيك؟

أعتقد أن هيفاء وهبي وسيرين عبد النور وميريام فارس يمثّلن باللهجة اللبنانية، لهذا هنّ في مكان آخر غير مكاني أنا ونيكول سابا لمشاركتنا نحن الاثنتين بمسلسلين مصريين..

ومن يعجبك من الجيل الجديد من المغنيات الناجحات في التمثيل أيضاً؟

أنا، فأنا الفنانة الوحيدة التي تمثّل وتغني في أعمالها السينمائية عكس الأخريات اللواتي يمثّلن لكنهنّ لا يغنّين في أفلامهنّ أو مسلسلاتهنّ باستثناء مايا نصري التي غنّت في أول فيلم مصري من بطولتها.

ومن أعلى أجراً منك في السينما المصرية؟

لا توجد فنانة أعلى مني أجراً سينمائياً.

حتى هيفاء وهبي التي يقال إنها تقاضت أجراً خرافياً جرّاء بطولتها لفيلم «حلاوة روح»؟

لا توجد ممثلة تتقاضى أجراً أعلى مني في السينما، ولا يهمّني ما يقال، باستثناء ياسمين عبد العزيز فهي الفنانة الوحيدة الأعلى أجراً سينمائياً في مصر لأنها أول فنانة مصرية تصدّت للبطولة النسائية الأولى وتوقّفت عن أداء دور السنيدة للبطل، والفنانة المميّزة منى زكي التي تليها بالأجر العالي، ولا توجد فنانة أعلى أجراً منهما.

لكن يقال إن هيفاء وهبي اليوم هي الأعلى أجراً سينمائياً ودرامياً؟

لست مسؤولة عمّا يقوله أحد آخر، الواقع أن ياسمين عبد العزيز هي الأعلى أجراً سينمائياً، وغادة عبد الرازق هي الأعلى أجراً تلفزيونياً في مصر.

زوجي وابنتي

البعض يعتقد أنك تزوّجت مبكراً، فهل تشاركينهم الرأي ذاته؟

بالطبع لا، ارتباطي بزوجي باخوس كان قراراً صائباً وجيداً لحاجة كل امرأة ولاسيما الفنانة للاستقرار الأسري، وأنا أتى نصيبي فحصل وتزوّجت من رجل يحبّني وأحبه، ونحن متفاهمان على كل شيء، وأصبحت أماً لابنتي نور أربع سنوات.

بعض الفنانات يرجئن الزواج والإنجاب ثم يندمن بعد ذلك، فهل تعجّلت أنت الأمومة؟

إطلاقاً، حصل الحمل عفوياً بدون أي تخطيط، ولا أجد أن الزواج والأمومة يقفان عائقاً أمام الفنانة الموهوبة، ولا تتكوّن العائلة بدون الأطفال، فالزواج يظلّ ناقصاً بدون أطفال يتوّجونه.

ماذا غيّرت فيك ابنتك نور؟

جعلتني امرأة أكثر نضجاً وتحمّلاً للواجبات والمسؤولية، وكل الوقت أفكّر فيها أكثر من أي شيء آخر في هذه الدنيا. وأنا عادةً امرأة «بيتوتية» لا أحب السهر والحفلات، وأستمتع بقضاء كل أوقات فراغي مع زوجي وابنتي نور التي غيّرتني تماماً للأفضل



في النادي الرياضي

اصطحبت «سيدتي» الفنانة دوللي شاهين وابنتها نور (أربع سنوات) إلى نادي فندق «الميريديان» الرياضي حيث تحرص دوللي شاهين سواء في بلدها الثاني مصر أو خلال سفرها على ممارسة الرياضة وعدم الانقطاع عنها فترة طويلة، وأصرّت على مرافقة ابنتها نور لها بعد أن أطعمتها بيديها وجبة غذائها الصحية، لتعوّدها على ممارسة الرياضة من صغرها حتى كبرها، فتعيش حياة صحية طبيعية مثل أمها تماماً، فمشت على آلة المشي السريع معها، وحملت بمساعدتها وزن الـ 5 كلغم للأعلى وللأسفل، وعاشتا معاً أجمل لحظات رياضية رصدتها عدسة «سيدتي» الخاصة لحظة بلحظة

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"