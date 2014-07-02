بالأدلة: جوليا روبرتس هي المسؤولة عن انتحار شقيقتها

يبدو أنّ كل التكهنات السابقة، بشأن تورط النجمة Julia Roberts في انتحار أختها غير الشقيقة Nancy Motes صدقت بالفعل، بعد ظهور آخر رسالة كتبتها الراحلة.

فقد نشر موقع "MailOnline" بشكل حصري، صوراً للرسالة الأخيرة التي كتبتها Nancy على شكل وصية، تتّهم فيها شقيقتها النجمة الحاصلة على جائزة أوسكار بأنّها السبب في دخولها أصعب حالات الإكتئاب.

Nancy، التي أوصت كل ما تملك لحبيبها John Dilbeck، كتبت أنّ والدتها Betty Lou، ومن تسمى شقيقتها لن تحصلا على شيء بعد وفاتها، سوى ذكرى أنّهما السبب في كل ما حصل معها.

وفي كلمات مؤثرة إختصرت Nancy ما تعانيه في الحياة، كاشفةً إنّها كانت تبكي كل صباح بمجرد أن تفتح عينيها.

وقد قسمت الراحلة وصيتها الى 3 أجزاء، الأول موجه الى حبيبها الذي كتبت له أنّه حبها الوحيد الصادق وتمنّت أن يسامحها، والثاني الى والدتها وشقيقتها، أما الثالث فكان للجميع، كما ختمت وصيتها بالإعتذار.

يذكر أنّ Nancy Motes أقدمت على الإنتحار في شهر شباط من العام الحالي، حيث وجدها خطيبها John Dilbeck في أرض الحمام، وكانت قد فارقت الحياة بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات.

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