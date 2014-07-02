قناة السويس تحقق أعلى إيراد في تاريخها بـ5,3 مليار دولار خلال عام

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس من على ظهر سفينة الحاويات السنغافورية العملاقة APL GWANG YANG بأن هيئة قناة السويس قد حققت خلال العام المالي 2013/2014 أعلى إيراد منذ افتتاحها للملاحة العالمية عام 1869 حيث بلغت عائدات القناة 5,310 مليار دولار تعادل 37 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 5,5% في العائدات بالدولار عن العام السابق وبزيادة قدرها 14,1 % بالجنيه المصري تعادل 5 مليار جنيه زيادة عن العام السابق.

وأعرب الفريق مميش عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يؤكد على الثقة الكبيرة للمجتمع الملاحي الدولي وملاك السفن وشركات النقل العالمية في كفاءة إدارة القناة والثقة التامة في إجراءات تأمين المجرى الملاحي التي تقوم بها قواتنا المسلحة المصرية الباسلة بكافة أفرعها بكل كفاءة واقتدار لتأمين حركة التجارة العالمية براً وبحراً وجواً.

كما أشاد بالدور الرائع الذي تقوم به قوات الأمن الداخلي بالتعاون مع القوات المسلحة لحماية المجرى الملاحي وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالمنطقة .وقد تحقق هذا الإنجاز الكبير رغم الظروف الأمنية الصعبة التي مرت بها البلاد خاصة أحداث الشارع المصري وأحداث سيناء على الضفة الشرقية للقناة وهو أكبر دليل أيضاً على وطنية وشرف وكفاءة العاملين بالهيئة وشركاتها التابعة الذين أدوا واجبهم نحو وطنهم بكل كفاءة وإخلاص ، أما على المستوى الداخلي والخارجي فهذا الحدث يدل على إرادة وقدرة مصر والمصريين على تحدي الصعاب واجتياز أصعب الحواجز مهما كانت والتغلب عليها بإذن الله.

وأضاف سيادته بأن هذه العائدات تصب جميعها في خزانة الدولة المصرية مباشرة، وأن ثقة العالم تزداد يوماً بعد يوم في قدرة مصر وقيادتها السياسية على الوصول بمصر إلى بر الأمان وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ، وهو ما إنعكس بالإيجاب على أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بما يمثل إضافة ودعما لاقتصادنا القومي.

واختتم الفريق مميش تصريحه قائلاً : ” إننا نعاهد الله والوطن والقيادة السياسية وشعب مصرعلى بذل أقصى الجهد والعرق لتحسين إيرادات القناة في الفترة القادمة أملاً في مستقبل أفضل لمصرنا الغالية وشعبها العظيم، وأننا نحن العاملون بهيئة قناة السويس سوف نواصل العمل ليل نهار لتظل قناتنا شريانا للخير لمصر والعالم أجمع بإذن الله … والله ولي التوفيق”.