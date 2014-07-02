الحكومة العسكرية في تايلاند تبحث وثيقة دستورية مؤقتة

قال مسؤول، الأربعاء، في بانكوك، إن الحكومة العسكرية في تايلاند تبحث إعلان وثيقة دستورية مؤقتة من شأنها تعيين رئيس وزراء انتقالي لمدة عام.

وصرح مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن اللجنة المكلفة بالمهمة انتهت من صياغة الوثيقة، وسلمتها للمجلس العسكري الحاكم، الثلاثاء.

وبموجب الوثيقة، يتولى مجلس تشريعي من 200 عضو تعيين رئيس وزراء جديد يستمر في المنصب عاما واحدا، كما يتولى صياغة القوانين.

ويتولى مجلس وطني معني بالإصلاح صياغة دستور دائم لن يتم الاستفتاء عليه.

وتخضع تايلاند للحكم العسكري منذ سيطر الجيش على السلطة، في مايو الماضي، بعد شهور من الاحتجاجات السياسية والعنف، ووعد المجلس العسكري بإعادة الديمقراطية بمجرد إنجاز الإصلاحات و«تهدئة» العملية السياسية.