مقتل 19 في هجومين منفصلين بأفغانستان

ذكر مسؤولون، الأربعاء، أن 8 جنود على الأقل و11 متشددا قتلوا في أعقاب هجوم شنته حركة «طالبان» وقصف جوي شنته القوات الحكومية في أفغانستان.

وكان مهاجم انتحاري قد فجر نفسه بالقرب من حافلة عسكرية أفغانية صباح الأربعاء في منطقة بغرب كابول.

وقتل 8 جنود وأصيب 16 آخرون طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع في بيان، وقال حشمت ستانكزاي، المتحدث باسم شرطة العاصمة، إن «جميع القتلى من أفراد سلاح الجو الأفغاني وإن مدنيين من بين الجرحى».

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إن الهجوم جرى تنفيذه من قبل أحد عناصرها، الذي ذكرت أن اسمه الملا رحمة الله وليد من إقليم زابول.

وقالت إن حصيبة القتلى في الهجوم بلغت 25 جنديا، ويعد ذلك أول هجوم من نوعه يقع خلال شهر رمضان المعظم.

ومن جهة أخرى قالت وزارة الدفاع إن 11 عنصرا من طالبان قتلوا في قصف جوي في منطقة جورم بإقليم باداخشان شمال شرق البلاد.

ومن جانب آخر، قتل جندي من حلف شمال الأطلنطي «الناتو»: «إثر تعرضه لإصابة غير ناجمة عن قتال» في شرق أفغانستان طبقا للناتو.

ولم يكشف الناتو عن جنسية الجندي المتوفى ولا مكان وقوع الحادث، الثلاثاء.