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مصرع وإصابة 13 شخصًا في حادثي تصادم بالقليوبية

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون في حادثي تصادم وقعا، صباح الأربعاء، بين سيارتين على الطريق الزراعي بطوخ ودراجتين بخاريتين بشبين القناطر، بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادثي تصادم، ووجود متوفين ومصابين، وتبين من المعاينة أن الحادث الأول وقع على الطريق السريع بطوخ حال توقف سيارة أمام نقطة مرور طوخ اصطدمت بها سيارة أخرى ميكروباص من الخلف بسبب السرعة الزائدة، ونتجت عن الحادث وفاة محمود سعد محمد، 28 سنة، موظف، وكريمته ساندي، 6 شهور، وإصابة 6 آخرين.

وتبين أن الحادث الثاني وقع بطريق كفر شبين أثناء استقلال عامل دراجة بخارية، حيث اصطدم بالمواجهة بدراجة بخارية أخرى بسبب السرعة الجنونية، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من مستقلي وقائدي الدراجتين. تم نقلهم للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

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