الافتاء المصرية : يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحيض في شهر رمضان لإكمال الصوم

أكدت دار الافتاء المصرية انه يجوز للمراة استخدام حبوب منع الحيض في رمضان لاكمال الصوم ، وقالت في فتوى لها اليوم :” إن الله تبارك وتعالى رؤوف بعباده رحيم غفور فهو القائل : ” لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ”

أضافت انه من الأحكام الثابتة في الشرع أن المسلمة يجب عليها الفطر في رمضان إذا جاءتها الدورة الشهرية – فالفطر هو الأوجب في حالات الإعياء والاضطرابات الجسدية التي تصاحب هذه الحالة – وهذا تخفيف من الله ورحمة بعباده ، وعلى من يفطر عليه القضاء لما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها : ” كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ” .

اشارت الى ان استعمال الحبوب التي تؤخر الدورة الشهرية إلى ما بعد رمضان والتي تتيح للنساء أن يكملن صوم الشهر كله بغير انقطاع فلا بأس منه ويجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة .