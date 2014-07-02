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مصادر : الداخلية تحقق مع العقيد المسئول عن تأمين عادل حبارة

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مصادر : الداخلية تحقق مع العقيد المسئول عن تأمين عادل حبارة مصادر : الداخلية تحقق مع العقيد المسئول عن تأمين عادل حبارة

عادل حبارة

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن إدارة التفتيش والرقابة بالوزارة تباشر    الآن تحقيقاتها مع القوه المسؤولة عن تأمين المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب”قضية رفح” وعلي رأسهم العقيد “ص.هـ” قائد القوه

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن محاولة هروب المتهم عادل حبارة من سيارة الترحيلات وقعت عقب انتهاء جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا برفح الأولي، حيث وقعت مشادة كلامية بين المتهم وأحد المجندين المسؤولين عن تأمين المتهم حيث طالب عادل حبارة أن يتوجه يشرب ولكن المجند رفض بعد أن استشعر في ذلك محاولة للهروب.

أكد المصدر أن “حبارة” خرج من قاعة المحكمة بدون القيد الحديدي، وهو أمر لازم أثناء ترحيل المتهمين إلي أماكن حبسهم، بحسب ما صرح.

وفي أثناء مرور سيارة الترحيلات بطريق الأوتوستراد، قام المتهم بمساعدة 4آخرين من المتهمين في ذات القضية، بدفع باب السيارة والخروج منها جريًا في الاتجاه المعاكس لخط سير سيارة الترحيلات، الأمر الذي دفع أحد المجندين للقفز من سيارة الترحيلات، وطلب النجدة  وبمعاونة الأهالي وأحد ضباط المرور المتواجدين بالصدفة في مكان الحادث نجح في ضبط المتهم، والأربعة الأخرين.

يُشار إلي أن إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، تجري الآن تحقيقاتها مع القوة المسؤولة عن تأمين المتهمين في قضية رفح وعلي رأسهم العقيد “ص.هـ”

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