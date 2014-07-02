مدارس قنا تفتح أبوابها للأنشطة الطلابية خلال الأجازة

وافق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا على فتح أبواب المدارس بمراحلها المختلفة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة لإقامة العديد من الأنشطة للطلاب خلال الأجازة الصيفية ، وذلك في أطار فعاليات المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع العديد من الوزارات بهدف غرس القيم والمفاهيم الايجابية التي تشكل إرثا اجتماعيا كالانتماء والولاء والاعتزاز بالوطن ورفع مستوي الوعي بأهمية استغلال الوقت وكيفية تنظيمه واستثماره في ممارسة الأنشطة المفيدة .

وأضاف أنه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تم إعداد 4 أفواج لملتقي الطلبة والطالبات بالمدينة الشبابية بالطود كل فوج لمدة أسبوع وتجهيز 4 أفواج لمدينة الغردقة لذوي الاحتياجات الخاصة تبدأ من 1 إلى 30 /8 2014 و اختيار 3 مدارس فى كل إدارة تعليمية من تسع إدارات ليصبح العدد 27 مدرسة لتكون نواه لمراكز الأندية الصيفية لتفعيل لأنشطة والتي تتنوع بين (ثقافية – دينية- رياضية – فنية – علمية ).

كما تشتمل الأنشطة الطلابية على إجراء مسابقات وحفلات سمر و ألعاب تسليه وعمل مشروعات خدمة عامة داخل وخارج المدرسة والاحتفال بالمناسبات القومية والاجتماعية وعمل ندوات ثقافية ودينية واختيار مدرستي الفنية بنات بإدارتي قنا ونجع حمادي لتكونا مركزي انشطة الطلبة للتعليم الفني فضلا عن أعداد مراكز القدرات الخاصة بالمواهب والإبداعات المدرسية باختيار 3 مدارس وبدء العمل بها لجميع المراحل التعليمية مشيرا الي نه تم ترشيح 20 طالبا من المحافظة للاشتراك في مشروع اعداد قادة المستقبل بمحافظات ( القاهرة – الاسماعلية – البحر الاحمر – مرسي مطروح ) ذلك في الفترة من 2 حتي 26 اغسطس 2014 م.