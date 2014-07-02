مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادثي تصادم بالقليوبية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون في حادثي تصادم وقعا صباح اليوم بين سيارتين على الطريق الزراعي بطوخ، ودراجتين بخاريتين بشبين القناطر، بسبب السرعة الزائدة.

وقد تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادثي تصادم، ووجود متوفين ومصابين، وتبين من المعاينة أن الحادث الأاول وقع على الطريق السريع بطوخ حال توقف سيارة أمام نقطة مرور طوخ اصطدمت بها سيارة أخرى ميكروباص من الخلف بسبب السرعة الزائدة ، ونتج عن الحادث وفاة محمود سعد محمد 28 موظف وكريمته ساندي 6 شهور، وإصابة 6 آخرين.

وتبين أن الحادث الثاني وقع بطريق كفر شبين أثناء استقلال عامل دراجة بخارية اصطدم بالمواجهة بدراجة بخارية أخرى بسبب السرعة الجنونية، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من مستقلى وقائدى الدراجتين، تم نقلهم للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

أ ش أ