مؤشرات البورصة تستهل جلسة تداول اليوم على تراجع جماعي

افتتحت جلسة تداول البورصة المصرية تعاملات اليوم، على تراجع جماعي لمؤشراتها، بضغط من تخوف المستثمرين من بعض الاجراءات التي اتخذتها الدولة والتي تمثل توجهاً تحفظياً يشعرهم بالقلق تجاه مصير سوق المال، على الرغم من حالة الصعود الكبير التي شهدتها المؤشرات الجلسة الماضية.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.72%، بمقدار 59 نقطة، ليسجل 8,103.83 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.45%، بمقدار 3 نقاط، ليسجل 588.47 نقطة نقطة.

تراجع أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.54%، بمقدار 6 نقطة، ليسجل 1,028.72 نقطة.