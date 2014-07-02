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وزير الداخلية يفاجئ أقسام الجيزة بزيارات تفتيشية

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وزير الداخلية يفاجئ أقسام الجيزة بزيارات تفتيشية وزير الداخلية يفاجئ أقسام الجيزة بزيارات تفتيشية

اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية

أجرى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة بمناطق غرب الجيزة، تتفقد خلالها الأكمنة المرورية والخدمات المعينة في الميادين والشوارع الرئيسية، للاطمئنان على الحالة الأمنية.
> وفاجأ الوزير خلال جولته قسم شرطة الطالبية، بزيارة تفتيشية مفاجئة، استعرض خلالها بيانات المسروقات والقضايا الجنائية والقضايا الهامة خلال عام في دائرة القسم.
> وعقد وزير الداخلية اجتماعا عقب جولته داخل مقر قسم شرطة الطالبية بشارع الهرم، شارك فيه اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة، واللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.
> وقال مصدر مصدر مسئول بأمن الجيزة، إن الوزير شدد على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية في كافة الاتجاهات لضبط الشارع في أسرع وقت، مضيفا أن الوزير طالب بمواجهة قضايا الإشغالات والتحرش بحسم.

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