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بوتين يمنح وسام الشجاعة للمصور الروسي الذي قتل في أوكرانيا

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بوتين يمنح وسام الشجاعة للمصور الروسي الذي قتل في أوكرانيا بوتين يمنح وسام الشجاعة للمصور الروسي الذي قتل في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

 

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بمنح وسام الشجاعة للصحفي أناتولي كليان المصور التلفزيوني في القناة التلفزيونية الأولى الروسية، والذي قتل في أوكرانيا ليلة الاثنين الماضي.

وقال أليكسي جروموف ، نائب رئيس الديوان الرئاسي الروسي اليوم الأربعاء خلال تشييع كليان إلى مثواه الأخير في موسكو : ” لقد أصدر الرئيس مرسوما يقضي بمنح أناتولي وسام الشجاعة” ، موضحا أن تكريم المصور الفقيد جاء “تقديرا للشجاعة والبطولة اللتين أبداهما أثناء أداء واجبه المهني”.

وكان كليان قد لقي مصرعه ليلة الاثنين في قصف شنته القوات الأوكرانية على حافلة كانت تقل صحفيين.

 

أ.ش.أ

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