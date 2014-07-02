الحركة الوطنية لتحرير «أزواد» تتهم حكومة مالي بخرق اتفاق المصالحة

اتهمت الحركة الوطنية لتحرير “أزواد” الحكومة المالية بخرق اتفاق المصالحة الذي وقع برعاية الرئيس الموريتاني رئيس الاتحاد الأفريقي محمد ولد عبد العزيز الشهر الماضي.

ونقلت الصحف الموريتانية اليوم الأربعاء عن بلال آغ الشريف رئيس الحركة الوطنية لتحرير ازواد ورئيس المجلس الانتقالي لدولة “أزواد” قوله إن الحكومة المالية نقضت اتفاق “كيدال”.

وشدد “اغ الشريف” على أن الماليين خرقوا جميع بنود اتفاق” كيدال” باستثناء البند المتعلق بوقف إطلاق النار الذي يصب في مصلحتهم أولا وأخيرا، مضيفا أن الاستفزازات المالية تواصلت بعد اتفاق” كيدال” وبدى جليا من تصرفات الحكومة المالية أن سياستها تجاه الأزواديين لم تتغير من خلال إصرارها على احتقار الشعب الأزوادي.

وحذر الشريف “حكومة باماكو” من مغبة التمادي في استفزازتها .. حيث عمدت خلال الأيام الماضية على تحريك وحدات من جيشها داخل قرى ازوادية في خرق واضح للهدنة ولم تكتف بذلك فحسب بل عمدت إلى تسليح عصابات “الغوندكوي” وتحريضهم على المدنيين الأزواديين.

وتشهد مدن الشمال المالي التي يسيطر عليها الأزواديون وهم قبائل عربية وطارقية انفلاتا أمنيا بسبب الفوضى التي عمت المنطقة بعد بسط حركات تابعة للقاعدة سيطرتها على الإقليم المضطرب العام الماضي.