خمسة قتلي في عملية انتحارية ضد حافلة عسكرية في كابول

كتب : أ ف ب الأربعاء 02-07-2014 08:13

أدت عملية انتحارية استهدفت حافلة للجيش الأفغاني إلى مقتل خمسة ضباط، وأصابة تسعة أشخاص بجروح بينهم أربعة عسكريين، اليوم الأربعاء، في كابول، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وكتب صديق صديقي المتحدث بأسم وزارة الداخلية، على موقع تويتر أن "وزارة الداخلية تدين بشدة الأعتداء الانتحاري ضد آلية للجيش الوطني الأفغاني في كابول، والذي أدى إلى مقتل خمسة من عناصر الجيش وأصابة أربعة من الجيش وخمسة مدنيين بجروح.

وأوضح صديقي ردًا على أسئلة وكالة فرانس برس، أن القتلى خمسة ضباط بالجيش كانوا على متن حافلة للقوات الجوية في غرب العاصمة الأفغانية.

وكانت أخر عملية انتحارية في كابول إلى 7 يونيو حين استهدف انفجاران موكب المرشح للانتخابات الرئاسية عبدالله عبدالله ما أدى إلى سقوط 12 قتيلًا.