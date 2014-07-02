أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

خمسة قتلي في عملية انتحارية ضد حافلة عسكرية في كابول

Google+ Print
خمسة قتلي في عملية انتحارية ضد حافلة عسكرية في كابول خمسة قتلي في عملية انتحارية ضد حافلة عسكرية في كابول

كتب : أ ف ب الأربعاء 02-07-2014 08:13

أدت عملية انتحارية استهدفت حافلة للجيش الأفغاني إلى مقتل خمسة ضباط، وأصابة تسعة أشخاص بجروح بينهم أربعة عسكريين، اليوم الأربعاء، في كابول، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وكتب صديق صديقي المتحدث بأسم وزارة الداخلية، على موقع تويتر أن "وزارة الداخلية تدين بشدة الأعتداء الانتحاري ضد آلية للجيش الوطني الأفغاني في كابول، والذي أدى إلى مقتل خمسة من عناصر الجيش وأصابة أربعة من الجيش وخمسة مدنيين بجروح.

وأوضح صديقي ردًا على أسئلة وكالة فرانس برس، أن القتلى خمسة ضباط بالجيش كانوا على متن حافلة للقوات الجوية في غرب العاصمة الأفغانية.

وكانت أخر عملية انتحارية في كابول إلى 7 يونيو حين استهدف انفجاران موكب المرشح للانتخابات الرئاسية عبدالله عبدالله ما أدى إلى سقوط 12 قتيلًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما

تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما