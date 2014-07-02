صيادو "شطا" يطالبون السيسي بتمكينهم من 430 فدان لمزارع الأسماك بـ"دمياط"

كتب : سهاد الخضري الأربعاء 02-07-2014 06:15

طالب عضو أتحاد صيادو مصر سعد أبوالمعاطى، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الصيادين بـ"شطا" بدمياط من استئجار 430 فدان بمثلث الديبة بالأمر المباشر، وذلك مع إلتزام الصيادين دفع الإيجار فى موعده.

وأشار أبوالمعاطي فى تصريح لـ"الوطن"، أننا نعد من أكفأ الصيادين المصريين، مشيرًا أن 430 فدان تم إهمالهم بمنطقة مثلث الديبة والتى كانت تحت سيطرة شركة طيبة للأستزراع السمكي منذ عام 1983، والتي أهملتها الشركة دون التزام تسديد الإيجار منذ عام 1992 وحتي عام 2013، موضحًا أن خالد عبدالعزيز الحسيني، رئيس هيئة الثروة السمكية، قرر إزالة وضع اليد على 430 فدان من قبل الشركة، والإخلاء الفوري، وتم تنفيذ القرار فى 19 يوينو من العام الماضي.

ودعا أبوالمعاطي الرئيس السيسي من تمكين الصيادين من تلك الأرضي التى كانت تابعة لشركة طيبة، خاصة وأن 430 صياد بالقرية لايملكون قوت يومهم.