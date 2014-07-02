أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

صيادو "شطا" يطالبون السيسي بتمكينهم من 430 فدان لمزارع الأسماك بـ"دمياط"

Google+ Print
صيادو "شطا" يطالبون السيسي بتمكينهم من 430 فدان لمزارع الأسماك بـ"دمياط" صيادو "شطا" يطالبون السيسي بتمكينهم من 430 فدان لمزارع الأسماك بـ"دمياط"

كتب : سهاد الخضري الأربعاء 02-07-2014 06:15

طالب عضو أتحاد صيادو سعد أبوالمعاطى، الرئيس عبدالفتاح بتمكين الصيادين بـ"شطا" بدمياط من استئجار 430 فدان بمثلث الديبة بالأمر المباشر، وذلك مع إلتزام الصيادين دفع الإيجار فى موعده.

وأشار أبوالمعاطي فى تصريح لـ"الوطن"، أننا نعد من أكفأ الصيادين المصريين، مشيرًا أن 430 فدان تم إهمالهم بمنطقة مثلث الديبة والتى كانت تحت سيطرة شركة طيبة للأستزراع السمكي منذ عام 1983، والتي أهملتها الشركة دون التزام تسديد الإيجار منذ عام 1992 وحتي عام 2013، موضحًا أن خالد عبدالعزيز الحسيني، رئيس هيئة الثروة السمكية، قرر إزالة وضع اليد على 430 فدان من قبل الشركة، والإخلاء الفوري، وتم تنفيذ القرار فى 19 يوينو من العام الماضي.

ودعا أبوالمعاطي الرئيس السيسي من تمكين الصيادين من تلك الأرضي التى كانت تابعة لشركة طيبة، خاصة وأن 430 صياد بالقرية لايملكون قوت يومهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض