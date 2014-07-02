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قوات الأمن تلقي القبض على 2 من قيادات الجماعة الإسلامية بأسيوط

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قوات الأمن تلقي القبض على 2 من قيادات الجماعة الإسلامية بأسيوط قوات الأمن تلقي القبض على 2 من قيادات الجماعة الإسلامية بأسيوط

كتب : سعاد أحمد الأربعاء 02-07-2014 07:13

نجحت قوات أمن أسيوط بالتعاون مع عناصر من الجيش والأمن الوطنى في إلقاء القبض على 2 من قيادات الجماعة الإسلامية بمنفلوط، وفشلت في إلقاء القبض على قيادي ثالث لم يكن موجودًا بمنزله.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء حسن سيف مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن قوات مباحث مركز شرطة منفلوط؛ بالتعاون مع عناصر من الجيش والأمن الوطنى إلقاء القبض على 2 من قيادات الجماعة الإسلامية بمنفلوط والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا، وهم"شواف، أحمد حسن، سيد بدير"، والذين يعتبروا قيادات للجماعة الإسلامية بأسيوط.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري إستكمال الإجراءات القانونية.

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