أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

فيديو.. هدى عبدالناصر: «وش عبدالحكيم عامر أجمل من باسم سمرة.. ومش عصبي»

  • مصر
  • 5
Google+ Print

انتقدت الدكتورة هدى عبدالناصر، ابنة الزعيم الراحل، جمال عبدالناصر، أداء الفنان باسم سمرة لدور المشير عبدالحكيم عامر، في مسلسل «صديق العمر»، قائلة: «مع الاعتذار.. المشير كان وشه أجمل وأسمح من الممثل اللي جايبنه».

وأضافت «هدى»، في مداخلة هاتفية على قناة «دريم 2» مع الإعلامي وائل الإبراشي: «المشير عمره ما كان عصبي»، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها وأسرتها على علاقة طبية مع عائلة «عامر»، قائلة: «إحنا وولاد المشير أصدقاء ومتربيين سوا».

وقالت: «ماتقدرش تسألني المشير (عبدالحكيم عامر) اتقتل ولا انتحر.. والبيانات الرسمية قالوا انتحر، وولاده بيقولوا لا»، معتبرة الحديث عن هذا الأمر في عمل درامي «خوض في أمور لا تهم البلد»، مضيفة: «بقالنا 44 سنة بنتعذب».

واعتبرت أن «الهدف المحدد والرسالة المقصودة» لـ«صديق العمر» تتلخص حسبما قالت: «مش أنتم بترفعوا صور جمال عبد الناصر.. ده اللي جاب الهزيمة وده اللي هو وصاحبه ضيع البلد، ودي الرسالة المقصود بها»، وفقًا لرأيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

فيديو.. غادة والي: نساعد مرضى «التوحد» لإلحاقهم بسوق العمل

فيديو.. غادة والي: نساعد مرضى «التوحد» لإلحاقهم بسوق العمل