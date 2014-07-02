فيديو.. هدى عبدالناصر: «وش عبدالحكيم عامر أجمل من باسم سمرة.. ومش عصبي»

انتقدت الدكتورة هدى عبدالناصر، ابنة الزعيم الراحل، جمال عبدالناصر، أداء الفنان باسم سمرة لدور المشير عبدالحكيم عامر، في مسلسل «صديق العمر»، قائلة: «مع الاعتذار.. المشير كان وشه أجمل وأسمح من الممثل اللي جايبنه».

وأضافت «هدى»، في مداخلة هاتفية على قناة «دريم 2» مع الإعلامي وائل الإبراشي: «المشير عمره ما كان عصبي»، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها وأسرتها على علاقة طبية مع عائلة «عامر»، قائلة: «إحنا وولاد المشير أصدقاء ومتربيين سوا».

وقالت: «ماتقدرش تسألني المشير (عبدالحكيم عامر) اتقتل ولا انتحر.. والبيانات الرسمية قالوا انتحر، وولاده بيقولوا لا»، معتبرة الحديث عن هذا الأمر في عمل درامي «خوض في أمور لا تهم البلد»، مضيفة: «بقالنا 44 سنة بنتعذب».

واعتبرت أن «الهدف المحدد والرسالة المقصودة» لـ«صديق العمر» تتلخص حسبما قالت: «مش أنتم بترفعوا صور جمال عبد الناصر.. ده اللي جاب الهزيمة وده اللي هو وصاحبه ضيع البلد، ودي الرسالة المقصود بها»، وفقًا لرأيها.