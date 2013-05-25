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وزير العدل السودانى يتسلم التقرير النهائى حول أحداث التمرد بكردفان

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وزير العدل السودانى يتسلم التقرير النهائى حول أحداث التمرد بكردفان وزير العدل السودانى يتسلم التقرير النهائى حول أحداث التمرد بكردفان

يتسلم وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة القانونية التى كونها لمتابعة سير التحقيقات فى الجرائم التى ارتكبتها الجبهة الثورية فى شمال وجنوب كردفان عقب فراغ اللجنة من إعداد التقرير.

وقال مصدر باللجنة فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية أمس الجمعة، إن عدد البلاغات فى الأحداث ارتفعت إلى 70 بلاغا من المواطنين ضد قوات المتمردين، مؤكدا أن اللجنة قامت برصد جميع الانتهاكات والجرائم، التى تمت بحق المواطنين.

وأضاف المصدر، أن التقرير شمل رصدا للفظائع التى قام بها المتمردون ضد المدنيين، إضافة لتسجيل الانتهاكات التى تمت على أساس عنصرى وعرقى.

وأوضح أن الوزارة سوف تدفع تقريرا إلى الجهات الدولية، مشيرا إلى أن اللجنة قد استمعت للمتضررين وشهود العيان على الأحداث واصفا الجرائم التى قام بها المتمردون بالخطيرة.

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