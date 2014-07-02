لجنة مخابز مطروح توافق على تشغيل 4 مخابز بلدي طباقي و 9 مستودعات دقيق

وافقت اللجنة العليا للمخابز بمطروح برئاسة اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح بحضور السيد الإمام السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة على اعتماد تشغيل 4 مخابز بلدى طباقي و 9 مستودعات دقيق بلدي.

كما وافقت اللجنة العليا لشئون التراخيص للمخابز على تشغيل 3 مخابز بقرية رأس الحكمة و منطقة حتاوة بالكيلو 8 منطقة وعمارات اسكان الشباب بشارع علم الروم بمدينة مرسى مطروح والموافقة على اعتماد تشغيل مخبز بقرية الزويدة بمدينة براني .

وتمت الموافقة على ترخيص مستودعات دقيق بلدية سلخا من مستودعات قائمة وعددها 9 مستودعات موزعة كالأتي الموافقة على انشاء 5 مستودعات بالمطاريح بقرية القصر ومينا الحشيش بعلم الروم وعزبة أولاد المريمى و أبو تمر قبلي والقواسم برأس الحكمة بمدينة مرسي مطروح و انشاء 3 مستودعات بمنطقة العراوة و قرية أبو مرزوق ومنطقة كفر القرياني بمدينة سيدي براني و انشاء مستودع بقرية جميمة بمدينة الضبعة .

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة أن يكون الترشيح للمخابز المطلوب إنشاؤها بالمناطق في المراكز والقرى وفقا للأولوية في تقديم الطلبات ووفقا للمناطق المطلوب الإنشاء بها والضوابط المنظمة وبعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من جهات الأمن الصناعي والبيئة والدفاع المدني والصحة.

وأصدر محافظ مطروح توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمدن ومدير مديرية التموين بضرورة المتابعة وإحكام السيطرة على المخابز والدقيق المدعم بالمراكز والمدن والقرى والوقوف على مدي احتياجات المخابز لسد حاجة المواطنين فى شهر رمضان .