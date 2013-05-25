الجزائر: تدشين خط بحرى بين روما وعنابة الشهر المقبل

أعلن مصدر دبلوماسى جزائرى أمس الجمعة، أن خطًا بحريًا يربط بين مينائى تشيفيتافيكيا الإيطالى وعنابة الجزائرى سيجرى افتتاحه يوم 27 يونيو المقبل خلال فترة الاصطياف.

وقال المصدر إن فتح هذا الخط البحرى الرابط بين الجزائر وايطاليا جاء إثر اللقاء الذى عقد يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين بروما بين وفد جزائرى يترأسه الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحرى للمسافرين حسن غرايرية ومسئولى سلطة ميناء تشيفيتافيكيا، حسبما أفادت وكالة أنباء الجزائر "واج".

وتطرق غراييربة إلى أسعار تذاكر الرحلات، مشيرا إلى أنها ستطبق من خلال الأخذ بعين الاعتبار "الوضع الاقتصادى والاجتماعى لجاليتنا مع تطبيق تخفيضات تصل إلى 40%".

وأعرب أعضاء التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية فى إيطاليا عن "ارتياحهم" لفتح الخط البحرى الكفيل بالتخفيف عن الجالية الجزائرية المقيمة بإيطاليا وفى البلدان المحاذية من المتاعب التى يواجهونها منذ عدة سنوات من أجل الوصول إلى بلدهم الأصلى خاصة فى فترة الاصطياف.