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مساع سودانية لتقريب وجهات النظر بين مصر ودول حوض النيل

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أعربت عن تطلعها لقيام السودان الشقيق بدور بارز في تقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل وحل الخلافات العالقة حيث ترأس السودان الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول الحوض، وتعهد السودان من جانبه بالقيام ببعض المجهودات مع دول الحوض في هذا الإطار.

كما تعهدت، خلال اجتماع دكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، الذي يزور السودان حاليا، مع نظيره معتز موسى عبدالله سالم، بدفع العمل في المبادرة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التابعة للمبادرة في ضوء قرب انتهاء صندوق ائتمان حوض النيل والمساعدة في تقريب وجهات النظر بين دول الحوض ودعم تعزيز التعاون من خلال المشروعات المشتركة بين الدول.

وتناول الاجتماع بين الوفدين المصري والسوداني كل سبل الموضوعات الثنائية في مجال الموارد المائية، وخاصة ما يتعلق بهيئة مياه النيل، وتم مناقشة كيفية دفع العمل بها وتطويرها من الناحية المؤسسية والإدارية والفنية وتفعيل دورها في عملية التكامل بين الدولتين.

وذكرت وزارة الموارد المائية، في بيان لها، أن «مغازي» قام بعرض إمكانية دعم القدرات الفنية السودانية في شتى مجالات الموارد المائية، وقد رحب الجانب السوداني بهذا العرض الذي يدفع عملية الترابط والتواصل بين شعبي الدولتين.

وقد استثمر «مغازي» وجوده بالسودان بتوجيه دعوة إلى نظيره السوداني، مثيلة للدعوة التي تم تسليمها للجانب الأثيوبي في نفس الوقت وذلك لعقد اجتماع ثلاثي بالقاهرة، للتحضير والإعداد للتحرك المستقبلي فيما يتعلق بـ«سد النهضة»، في ضوء البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية الإثيوبية التي عقدت على هامش القمة الأفريقية في مالابو، وقد رحب الجانب السوداني بالدعوة.

وتطرقت الجلسة إلى الموضوعات المتعلقة بملف مبادرة حوض النيل، حيث أعرب وزير الري عن تطلع مصر إلى دور السودان في محاولة تقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل، وذلك بصفته الرئيس الحالي للمجلس الوزاري للمبادره في دورته الحالية.

وأكد الوزير السوداني استعداده لإتمام بعض المجهودات مع دول الحوض في هذا الإطار، ولدفع العمل في المبادرة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التابعة للمبادرة في ضوء قرب انتهاء صندوق ائتمان حوض النيل والمساعد في تقريب وجهات النظر بين دول الحوض ودعم تعزيز التعاون من خلال المشروعات المشتركة بين الدول.

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