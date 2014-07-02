قيادي جهادي أردني: إعلان “‫داعش‬” للخلافة سفك للدماء

هاجم منظر التيار السلفي الجهادي، عاصم البرقاوي الملقب بأبي محمد المقدسي، تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، معتبرا إعلان الأخير لقيام الخلافة الإسلامية “سفكا للدماء.”

وقال المقدسي، في بيان نشره على حسابه الشخصي على “فيسبوك”، في أول موقف معلن له عقب إطلاق سراحه من السجون الأردنية منتصف (يونيو) الماضي بعد إتمام مدة محكوميته إن “إعلان داعش الخلافة يهدد بسفك الدماء وفلق هامات المسلمين بالرصاص، وإننا لا نثق بعقلية الممسكين بسلاح هذا التنظيم”.

وكانت السلطات الأردنية اتهمت المقدسي بتجنيد مقاتلين الى جانب حركة طالبان في أفغانستان، وحكمت عليه عام 2011 بالسجن لمدة خمس سنوات.