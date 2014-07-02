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«كيري» لرئيس أفغانستان: بلادنا تدعم شفافية انتخاباتكم

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اتصل وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الثلاثاء، بالرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، كي يجدد له تأكيد دعم الولايات المتحدة للعملية الانتخابية الأفغانية، وتشجيع اللجنة الانتخابية المستقلة على التأكد من حسن شفافية الانتخابات.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، أن «كيري شدد خلال اتصاله الهاتفي مع كرزاي على أهمية الوحدة الوطنية والعملية السياسية السلمية».

وأضافت أن «كيري أشاد بقرار اللجنة الانتخابية الوطنية البدء بالتحقق من الأصوات عبر البلاد، وشجعها على القيام بمراجعة كاملة ودقيقة (للانتخابات) كي تتأكد من أن الشعب الافغاني يثق بنزاهة العملية الانتخابية».

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