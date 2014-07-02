حركة زنجية موريتانية تتهم الجهة الحكومية الخاصة بتسجيل السكان بـ«التمييز»

اتهمت حركة زنجية موريتانية، الثلاثاء، الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، التابعة للحكومة الموريتانية، بـ«التمييز بين أبناء الشعب الموريتاني على أساس عرقي وعنصري».

وقالت حركة «لا تلمس جنسيتي»، في بيان، الثلاثاء، إن «الوكالة مستمرة منذ تأسيسها قبل 3 سنوات بوضع العراقيل أمام الزنوج الموريتانيين للتقييد على سجل الإحصاء الوطني، الأمر الذي حرم الكثير منهم من الحصول على وثائقهم المدنية حتى».

وأضافت الحركة، في بيان، أن «الوكالة قامت بعمليات إحصاء لبعض الصحراويين والأزواديين (عرب وطوارق شمال مالي)، وذلك لاعتبارات عنصرية تقوم على أن هؤلاء ينتمون للقومية العربية- البربرية».

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الوكالة الوطنية لسجل السكان على ما قالته الحركة.

وتعارض حركة «لا تلمس جنسيتي» الزنجية، والتي تضم نشطاء من شباب الزنوج هذا الإحصاء الذي انطلق قبل ثلاث سنوات، وترى هذا الإحصاء محاولة من السلطات الموريتانية «لتحجيم» الحضور الديموغرافي للزنوج الموريتانيين والتشكيك في انتمائهم للوطن ومصادرة جنسياتهم.