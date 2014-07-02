“صحة كفر الشيخ” تغلق 19 منشأة طبية مخالفة.. وتنذر 56 أخرى بمركز فوه

بتوجيه من الدكتورة لميس المعداوي وكيل وزاره الصحة بكفر الشيخ قامت لجنه من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكوميه والتراخيص برئاسة الدكتور فيصل المنشاوي مدير اداره العلاج الحر بالمديرية ويرافقه الدكتور أحمد المصري مدير إدارة فوه الصحية وفريق من الجهات التنفيذية المختصة بإغلاق وقطع الخدمات عن المنشأت الطبية من عيادات خاصة ومراكز طبية ومستشفيات خاصة ومعامل تحاليل لتنفيذ أمر إغلاق 19 منشاة طبية مخالفه طبقا لقانون 43 لسنه 1973 والمادة 16 مكرر من القانون 153 لسنه 2004 .

أكد الدكتور أحمد المصري، مدير إدارة فوه الصحية أن الدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة شددت على ضرورة بتطبيق القانون بكل حسم وهو شعار ومنهج لمرحله جديدة من حياتنا حفاظا على أرواح وصحة المواطنين وتداركا لأخطاء قبل وقوعها وفى ضوء ما وجهت به فقد تم إرسال إنذار لعدد 56 منشاة طبية أخرى وتم مخاطبتهم رسميا والتنبيه عليهم باستكمال إجراءات التراخيص والملاحظات الفنية للمنشات فى موعد غايته عشرة أيام وانه سيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت مخالفته للقانون.