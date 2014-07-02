تشكيل 16 لجنة بجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية

أنهت الأمانة العامة للجان بجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية اجتماعها الذي وصفه الأعضاء ب"المهم والمنظم للعمل الخيري"، مؤكدين أن الأمانة انتهت من خطط العمل عبر تشكيلات اللجان العاملة بالجمعية وعددها 16 لجنة.

وقال رئيس الجمعية عبدالرؤوف المطرود: "الاجتماع تضمن طرح النظرة المستقبلية للأمانة العامة للجان، والدور الذي لابد أن تضطلع به في الفترة القادمة لكسب ثقة المجتمع، إلى جانب الوصول لرضا المستفيدين من خدماتها وبرامج مساعداتها"، مضيفا "إن وتيرة العمل لابد أن تتقدم بتطوير أداء الباحثين وأعضاء اللجان"، مشيرا إلى أن الأمانة اعتمدت خطة للاجتماع بصورة دورية بكافة اللجان لتقييم الأداء ومتابعة سير العمل، إلى جانب إلحاق أعضاء اللجان والباحثين بدورات متنوعة للوصول للهدف الذي تنشده، مضيفاً أن العمل المؤسسي يتطلب التجديد، واللجان من جانبها تحتاج لتحديث البيانات باستمرار، لتتسم بالدقة في تحديد الاحتياجات، لنعرف ما الذي نمثله بالضبط لمجتمع سيهات، وهذا يتطلب تكاتفًا من الجميع".

وأبان أن المجلس سيضع آلية جديدة، ستمد اللجان بالمزيد من الصلاحيات التي لن يعيقها انشغال المجلس بمهامه وهو ما تم البدء به بتعيين أمين عام اللجان الذي سيكون مرجعية لجميع اللجان في قراراتها، بالإضافة لوضع هيكلة اللجان.

يشار إلى أن لجان التكافل الاجتماعي بجمعية سيهات كانت أسدلت الستار على 2277 بحثاً من بحوث المستفيدين من برامج المساعدات المقدمة من الجمعية خلال 2013، وبلغ عدد الاجتماعات التي احتاجها (33) باحثاً وباحثة لإقرار مصير طلبات المراجعين 197 اجتماعاً امتدت على مدى 12 شهرا.