إنارة 38 قرية بخدمات بلدية أبانات بالقصيم

بريدة - ملفي الحربي

أنهت بلدية أبانات بمنطقة القصيم استكمال أعمال الإنارة وتشغيلها في عدد من القرى التابعة لخدمات البلدية ذكر ذلك ل "الرياض" رئيس بلدية أبانات بمنطقة القصيم محمد الكريديس مضيفاً أن أعمال الإنارة تمت بجهود البلدية وشملت 38 قرية، مركز فياضة ومركز جرار ومركز الجرذاوية ومركز الركنة ومركز الهمجة ومركز خضراء ومركز الغضيا والسلمات وكلا من الدليمية والقعري ونقرة الردافين فيضة السلمات المديري وتلعة رشيد والعازمية وأبو جص وأبو قليبات والجرارية الجنوبية والجرارية الشمالية وحي سلطانة وحي الناصرية وحي السالمية وروضة الوسق وعسيلة الظاهرية وظاهرية ابن باني ضليع الصحاف والنويصفة وأبو طلح ومهيضة والخنقة وأم صفا وقراضية والخنقة ومحيوة وعقلة العطشان وسوق الماشية الجديد بالإضافة إلى أن هناك مشروعين للإنارة تحت التنفيذ تشمل مدخل أبانات والطريق الدائري وخيطان والفرعة وأبو ثمام وازدواج مركز الغضيا والسلمات والثغيب وأم برقة ومشرفة عمودان وأبو طرفا ومشرفة بن هادي ووادي النعم وأم جرفان وضليع الصحاف وأبو طلح وابرقية وأم فخذين وعدد ثلاثة مشاريع تحت الترسية لاستكمال باقي أعمال الإنارة في أبانات والمراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية. هذا بالإضافة إلى أعمال الإنارة الحائطية.