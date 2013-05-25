مؤسسات مالية دولية تدعم المشروعات الصغيرة في مصر وإفريقيا بـ230 مليون دولار

كتب : قسم الاقتصاد منذ 20 دقيقة

أعلن البنك الدولي بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والجبهة القومية الإسلامية، دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 230 مليون دولار، وذلك على هامش مؤتمر دافوس المنعقد في الأردن حالياً.

وقال البنك الدولي، في بيان صحفي اليوم، إن البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي سيدعمان بناء المرافق الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ150 مليون دولار، إلى جانب 50 مليون دولارأخرى من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى 24 مليون يورو من الجبهة القومية الإسلامية.

وأضاف البنك الدولي، أن مبلغا إضافيا يتراوح بين 350 إلى 400 مليون دولار عبارة عن تسهيلات ائتمانية بالتعاون مع البنوك المحلية لدول مصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تلك الدول ومساعدة البنوك على التخفيف من حدة مخاطر المناخ الاستثماري التي تمر بها تلك الدول بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة بين شباب تلك الدول.