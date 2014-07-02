إصابة 6 أشخاص والقبض على 12 آخرين فى مشاجرة بقنا

أصيب 6 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب لهو الأطفال في محافظة قنا ، وتمكنت مباحث نجع حمادى من ضبط 12 شخصا من الطرفين بمنطقة الساحل بنجع حمادى

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا ، تلقى اخطارا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الساحل بنجع حمادي.

كشفت التحريات نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الساحل بنجع حمادى بسبب لهو الأطفال وأستخدمت الأسلحة البيضاء ونتج عنها أصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفى نجع حمادى العام وأحتراق سيارة تصادف تواجدها بالمنطقة وتمكنت الأجهزة من ضبط 12 شخصا من الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.