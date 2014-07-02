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الأولى على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية: «حققت حلم أسرتي»

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الأولى على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية: «حققت حلم أسرتي» الأولى على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية: «حققت حلم أسرتي»

الطالبة روناء

عمت السعادة والأفراح وانطلقت الزغاريد اليوم الثلاثاء، فى منزل الطالبة روناء قتحي عبد الستار غلمش، الطالبة بمدرسة دسوق الثانوية الزراعية، لحصولها علي المركز الأول على مستوى الجمهورية، في نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، بمجموع 499 درجة، من المجموع الكلي 550 درجة بنسبة 90.72% .

وقالت الطالبة “روناء”:” إنها تلقت اتصالاً من الأستاذ أحمد عبيد، المدرس بمدرسة دسوق الثانوية الزراعية ، وأبلغني بحصولى علي المركز الأول بعد أن أبلغه مكتب وزير التربية والتعليم.”.

وأشارت روناء إلى أنها وضعت أم نصب عينيها عندما التحقت بالثانوية الزراعية أن تكون من الطالبات المتفوقات اللائى يحصلن على المراكز المتفوقة والأولى من خلال المذاكرة أولاً بأول والابتعاد عن الدروس الخصوصية من أجل التفوق والنبوغ فى الدراسة .

وأوضحت أن هناك تشجيعا مستمرا من أسرتها ودفعها إلى الأمام دائماً وحرصهم على توفير سبل التفوق والنجاح لها وكذلك التشجيع المستمر من الأستاذ أحمد عبيد، المدرس بقسم الألبان بالمدرسة، الذى كان يقف بجانبها ويشجعها دائماً وكان لها بمثابة الأب والأخ.

وأضافت روناء أنها سوف تستمر فى تفوقها إن شاء الله من خلال التحاقها بكلية الزراعة وأنها تريد أن تصبح أستاذة جامعية ومتفوقة لخدمة وطنها .

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