أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سليمان يوضح لماذا يتعاقد الزمالك مع ' نجوم كثيرة '

Google+ Print
سليمان يوضح لماذا يتعاقد الزمالك مع ' نجوم كثيرة ' سليمان يوضح لماذا يتعاقد الزمالك مع ' نجوم كثيرة '

أوضح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك الأسباب التي تجعل ناديه يتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين وصل حتى الآن لـ10 لاعبين.

وتعاقد الزمالك بشكل رسمي مع محمد كوفي، صالح موسى، بازوكا، أحمد دويدار، إبراهيم صلاح، معروف يوسف، خالد قمر، باسم مرسي وأحمد سمير، ومازال الموسم لم ينته بعد.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: "نتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين تحسبا لرغبة أخرين في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي".

وأضاف "لن نقف مثلا أمام عمر جابر ومحمد إبراهيم حال حصولهما على عروض جيدة أوروبية، حتى ولو جاء عرضا أمام أحمد سمير (المنضم من الداخلية)".

وتحدث سليمان عن الصفقات المنتظر إتمامها وتحديدا أيمن حفني وويليام جيبور أكد "أوشكت إجراءات ضم الثنائي على الانتهاء رسميا.. وونتظر وصول جيبور من تونس".

وتابع "أيضا أحمد صبري لاعب مميز ولديه رغبة اللعب في الزمالك وهذا النوع من اللاعبين من نريدهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع