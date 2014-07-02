سليمان يوضح لماذا يتعاقد الزمالك مع ' نجوم كثيرة '

أوضح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك الأسباب التي تجعل ناديه يتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين وصل حتى الآن لـ10 لاعبين.

وتعاقد الزمالك بشكل رسمي مع محمد كوفي، صالح موسى، بازوكا، أحمد دويدار، إبراهيم صلاح، معروف يوسف، خالد قمر، باسم مرسي وأحمد سمير، ومازال الموسم لم ينته بعد.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: "نتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين تحسبا لرغبة أخرين في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي".

وأضاف "لن نقف مثلا أمام عمر جابر ومحمد إبراهيم حال حصولهما على عروض جيدة أوروبية، حتى ولو جاء عرضا أمام أحمد سمير (المنضم من الداخلية)".

وتحدث سليمان عن الصفقات المنتظر إتمامها وتحديدا أيمن حفني وويليام جيبور أكد "أوشكت إجراءات ضم الثنائي على الانتهاء رسميا.. وونتظر وصول جيبور من تونس".

وتابع "أيضا أحمد صبري لاعب مميز ولديه رغبة اللعب في الزمالك وهذا النوع من اللاعبين من نريدهم".