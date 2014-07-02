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هل يستمر تألق شباب الأهلي أمام بتروجيت؟

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هل يستمر تألق شباب الأهلي أمام بتروجيت؟ هل يستمر تألق شباب الأهلي أمام بتروجيت؟

القاعدة تقول أن الشباب دائما مندفع .. حماسي .. وغير مستقر .. فهل يتحقق هذا الأمر عندما يواجه الأهلي بتروجيت؟

حقق الأهلي الخطوة الأصعب بعدما تغلب على منافسه التقليدي الزمالك في الجولة الأولى من الدورة الرباعية للدوري الممتاز.

تشكيلة الأهلي أمام الزمالك غلب عليها الشباب بعدما اعتمد فتحي مبروك المدير الفني للفريق الأحمر على رمضان صبحي وكريم بامبو ومحمود تريزيجه خلف عمرو جمال.

الرباعي قدم مستوى مميز أمام الزمالك ولكنه يواجه تحدي جديد عندما يلتقي بتروجيت في الجولة الثانية للدورة الرباعية فهل يقترب أكثر من الحفاظ على درع الدوري أم يسقط في بئر عدم الاستقرار.

بتروجيت أيضا يسعى لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام سموحة 4-1 والتي هزت كيان النادي البترولي.

أخبار الفريقين

الأهلي استعاد خدمات مهاجمه عماد متعب بعد غياب استمر لما يقرب من ستة أشهر بسبب إصابات متكررة ليدخل القائمة لأول مرة أمام بتروجيت.

شهاب الدين أحمد أيضا عاد لقائمة الأهلي فربما يحتاجه الجهاز الفني خلال المباراة في الحفاظ على الكرة في منتصف الملعب.

بتروجيت يفقد محمد رجب أحد أهم أوراقه الهجومية بسبب الإصابة.

تصريحات اللقاء

"الأهلي لا يلعب من أجل الفوز في مباراة هدفنا التتويج باللقب وسندخل لقاء بتروجيت بنفس حماس مواجهتنا أمام الزمالك" فتحي مبروك المدير الفني للأهلي.

"بتروجيت عانى في المباراة الأولى من الهدف المبكر والابتعاد عن المباريات منذ فترة وهو ما يؤثر عليه، ولكن الوضع سيختلف أمام الأهلي" مختار مختار المدير الفني لبتروجيت.

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